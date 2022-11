Sony Xperia 10 V w przecieku. Jest specyfikacja techniczna

Sony Xperia 10 V to nowy smartfon japońskiej marki, którego premiera odbędzie się na początku 2023 r. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy i do sieci wyciekła specyfikacja techniczna. Wiemy, że Sony Xperia 10 V otrzyma 6,1-calowy ekran OLED i baterię 5150 mAh. Sercem telefonu będzie Snapdragon 6 Gen 1.

Sony Xperia 10 V to smartfon, którego spodziewamy się w pierwszej połowie 2023 r. Telefonu nie udało się dochować w tajemnicy do debiutu. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, co wiadomo na temat wyposażenia tego modelu.

Smartfon Sony Xperia 10 V ma 6,1-calowy ekran wykonany w technologii OLED o rozdzielczości 1080 x 2520 pikseli i proporcjach 21:9. Sercem telefonu jest procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. SoC wspomagany jest przez 6 GB pamięci RAM.

Sony Xperia 10 V ma też 128 GB miejsca na dane. Natomiast bateria ma pojemność 5150 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 30 W. Informacje o aparatach pozostają tajemnicą. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Sony Xperia 10 V – specyfikacja techniczna

6,1-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1080 x 2520 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 6 Gen 1

6 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny – brak szczegółów

bateria o pojemności 5150 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

Android 13

