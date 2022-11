Motorola Moto X40 w AnTuTu. Snapdragon 8 Gen 2 ma moc

Motorola Moto X40 to telefon z procesorem Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatnim układem Qualcomma dla flagowców. Smartfon został znaleziony w bazie benchmarku AnTuTu. Tam wykręcił naprawdę mocny wynik. Premiera modelu Motorola Moto X40 odbędzie się w grudniu, ale na razie dotyczy to tylko Chin.

Motorola Moto X40 to nadchodzący flagowiec marki, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Telefon będzie jednym z pierwszych, które otrzymają procesor Snapdragon 8 Gen 2. To ostatni układ Qualcomma dla flagowych modeli z Androidem. Teraz znaleziono go w popularnym benchmarku AnTuTu.

Smartfon Motorola Moto X40 został znaleziony w bazie benchmarku AnTuTu. Tam Snapdragon 8 Gen 2 pokazuje pazura. Telefon wykręcił ponad 1,3 mln punktów, co jest naprawdę mocnym wynikiem. Dla porównania średni wynik dla Snapdragon 8 Gen 1 w tym samym teście to około 980 tys. punktów. Widać więc ponad 30 proc. wzrost wydajności.

Motorola Moto X40 w grudniu

Wiemy, że premiera smartfona Motorola Moto X40 odbędzie się w grudniu tego roku. Będzie to jeden z pierwszych telefonów z chipem Snapdragon 8 Gen 2. Dokładna data debiutu nie jest jeszcze znana. Termin związany z przyszłym miesiącem dotyczy jednak na razie tylko Chin, co warto mieć na uwadze.

