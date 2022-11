Vivo X90 Pro Plus — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Vivo X90 Pro Plus to flagowiec, którego premiera odbędzie się za kilka dni. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna nowego telefonu? O nadchodzącym smartfonie marki z procesorem Snapdragon 8 Gen 2 wiemy już naprawdę sporo. Zobaczmy sobie, jaka będzie cena Vivo X90 Pro Plus i co model zaoferuje pod kątem wyposażenia.

Vivo X90 Pro Plus to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Zobaczymy go już w przyszłym tygodniu. Cena na razie nie jest znana. Do sieci wyciekła jednak niemal kompletna specyfikacja techniczna tego telefonu. Zobaczmy sobie, co wiadomo o tym urządzeniu.

6,7-calowy ekran AMOLED

Vivo X90 Pro Plus ma 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2800 × 1260 pikseli. Wiemy, że jest to wyświetlacz z okrągłą dziurką dla kamery do selfie, które zostały wyśrodkowane w górnej części. Następnie mamy odświeżanie obrazu w 120 Hz. Natomiast próbkowanie dotyku odbywa się w 300 Hz. Poza tym jest to zakrzywiony na dłuższych krawędziach panel.

Mocny Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfona Vivo X90 Pro Plus jest procesor Snapdragon 8 Gen 2. To ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, który oferuje naprawdę dużą moc. Wiemy, że ma on być wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca.

Cena Vivo X90 Pro Plus przybliżona

Dokładna cena Vivo X90 Pro Plus nie jest znana. Spodziewajmy się jednak, że będzie zbliżona do poprzednika. W Chinach debiutował on w kwocie od 5499 juanów (ok. 3515 zł). Spodziewajmy się, że w przypadku nowego flagowca będzie podobnie. W Europie zapłacimy więcej, bo pewnie około 1300 euro (ok. 6,12 tys. zł).

Poczwórny aparat fotograficzny

Wiemy też, że Vivo X90 Pro Plus otrzyma aparat fotograficzny z 1-calowym sensorem Sony IMX989 50 MP. Następnie mamy teleobiektyw z OmniVision OV64A 64 MP. Obiektyw ultraszerokokątny ma sensor IMX598 48 MP, a kamera do portretów otrzyma sensor IMX578 50 MP. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

Bateria 4700 mAh z szybkim ładowaniem

Vivo X90 Pro Plus ma baterię o pojemności 4700 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 80 W. Natomiast bezprzewodowe będzie realizowane z użyciem ładowarki o mocy 50 W. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Vivo X90 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2800 × 1260 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 GB pamięci operacyjnej RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 64 + 48 + 50 MP

bateria o pojemności 4700 mAh

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13

źródło: komunikat prasowy