One UI 6.0 na systemie Android 14 z szybszą aktualizacją. Samsung zapewnia

One UI 6.0 to nadchodząca nakładka firmy Samsung, która będzie bazować na systemie Android 14. Dowiadujemy się, że jej aktualizacja ma zostać przeprowadzona sprawniej niż tegorocznej. To oznacza, że jesienią 2023 r. Android 14 z One UI 6.0 zadomowi się na większej liczbie Samsungów Galaxy niż One UI 5.0.

One UI 6.0 to nakładka, która będzie bazować na systemie Android 14. Samsung ruszy z tą aktualizacją jesienią przyszłego roku. Koreański producent ma pewne plany związane z tym oprogramowaniem. Tymi są chęć jeszcze szybszego przeprowadzenia procesu uaktualnienia.

Samsung rozpoczął proces aktualizacji do Androida 13 z nakładką One UI 5.0 pod koniec października. Najpierw uaktualnienie trafiło na modele z serii Galaxy S22. Do tej pory oprogramowanie zadomowiło się już na kilkunastu telefonach marki. Tak więc firmie pod tym względem idzie naprawdę dobrze, a konkurencja powinna tylko brać przykład.

Aktualizacja do systemu Android 14 z One UI 6.0 jeszcze szybsza

Samsung zapowiedział, że w przyszłości planuje jeszcze sprawniej przeprowadzać proces uaktualnienia na własnych telefonach. To pozwala nam stwierdzić, że Android 14 z nakładką One UI 6.0 zostanie wprowadzony w tym samym czasie na jeszcze więcej modeli w porównaniu do tego, co udało się dokonać w tym roku.

źródło