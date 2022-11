Oppo Reno 9 Pro Plus na renderach. Taki design ma flagowiec

Oppo Reno 9 Pro Plus to smartfon, którego premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu. Producent podgrzewa atmosferę i udostępnił rendery, które ujawniają design. Flagowiec prezentuje się naprawdę dobrze. Oppo Reno 9 Pro Plus jest ładnie zaprojektowanym telefonem z potrójnym aparatem fotograficznym na pleckach.