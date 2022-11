Oppo Find X6 Pro również z procesorem Snapdragon 8 Gen 2

Oppo Find X6 Pro to kolejny flagowiec, który otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 2. Potwierdził to sam producent, który udostępnił oficjalny komunikat prasowy w tej sprawie. Wiemy, że seria ma pojawić się wkrótce. Prawdopodobnie premiera Oppo Find X6 Pro odbędzie się dopiero w pierwszym kwartale 2023 r.

Oppo Find X6 Pro to flagowiec, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Potwierdził to sam producent, który przy okazji ujawnił pewien szczegół powiązany ze specyfikacją techniczną. Tą jest procesor Snapdragon 8 Gen 2. Qualcomm zaprezentował go kilka dni temu. Chińska marka miała spory udział w trakcie prac nad ray tracingiem.

Producent potwierdził, że Oppo Find X6 Pro rzeczywiście otrzyma nowy chip Snapdragon 8 Gen 2. Wiemy, że jego GPU jest jednym z pierwszych dla telefonów, które wspierają sprzętowo ray tracing. Do tej pory znaliśmy to jedynie m.in. z komputerów z nowszymi kartami graficznymi.

Premiera Oppo Find X6 Pro z chipem Snapdragon 8 Gen 2 blisko

Chińska marka na razie nie ujawniła, kiedy dokładnie zadebiutuje Oppo Find X6 Pro z procesorem Snapdragon 8 Gen 2. Ma to nastąpić wkrótce. Wiemy jednak, że debiut ma odbyć się w pierwszym kwartale 2023 r. Tak więc na debiut nowego flagowca jeszcze chwilę sobie poczekamy.

