IQOO 11 blisko. Wycieka specyfikacja oraz design

IQOO 11 to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Przy okazji poznajemy design urządzenia na renderach. Wiemy, że IQOO 11 ma 6,78-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+ oraz wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

IQOO 11 to flagowiec, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Będzie to smartfon z procesorem Snapdragon 8 Gen 2. W końcu poznajemy jego design, bo do sieci przedostały się rendery. Ten jest charakterystyczny dla serii. Przy okazji znana jest częściowa specyfikacja techniczna modelu.

IQOO 11 poza procesorem Snapdragon 8 Gen 2 ma także 6,78-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+. Następnie mamy odświeżanie obrazu w 144 Hz. Rozmiar pamięci RAM oraz na dane nie jest na razie znany. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 120 W.

Ponadto IQOO 11 ma potrójny aparat fotograficzny. Będzie to połączenie sensorów z matrycami 50, 13 i 8 MP. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Telefon ma wymiary 164,8 x 77 x 8,5 mm i waży 205 g. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

IQOO 11 – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED 144 Hz o rozdzielczości QHD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

rozmiar pamięci RAM – brak informacji

rozmiar pamięci na dane – brak informacji

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 13 + 8 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

164,8 x 77 x 8,5 mm

205 g

Android 13 z nakładką producenta

źródło