Xiaomi 13 Pro pierwszym z chipem Snapdragon 8 Gen 2. Lei Jun potwierdza

Xiaomi 13 Pro to flagowiec, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Będzie to smartfon, który otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 2. Potwierdził to sam Lei Jun, czyli CEO chińskiej marki. Przy okazji zadeklarował, że Xiaomi 13 Pro będzie pierwszym telefonem na rynku z najnowszym chipem Qualcomma.