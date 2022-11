Premiera Realme 10 Pro Plus 5G — cena i specyfikacja

Realme 10 Pro Plus 5G to smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. To nowy średniak marki, którego specyfikacja techniczna jest całkiem konkretna. Telefon ma porządny ekran AMOLED i aparat fotograficzny 108 MP. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena Realme 10 Pro Plus 5G oraz jego wyposażenie.

Realme 10 Pro Plus 5G to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena i specyfikacja techniczna nie są już tajemnicą. Na razie debiut dotyczy Chin, ale z czasem spodziewajmy się tego modelu także na innych rynkach. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Konkretny ekran AMOLED

Realme 10 Pro Plus 5G ma wysokiej klasy wyświetlacz AMOLED. Jest to 6,7-calowy ekran mający rozdzielczość Full HD+. Następnie mamy odświeżanie obrazu w 120 Hz czy PWM Diming na poziomie aż 2160 Hz. Panel jest zakrzywiony (61°) i otrzyma certyfikat od TUV, który potwierdza jego parametry.

Procesor MediaTek Dimensity 1080

Sercem smartfona Realme 10 Pro Plus 5G jest 8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1080. Nie jest to może zbyt wydajny SoC, ale i tak oferuje całkiem niezłą wydajność za rozsądną cenę. Chip w telefonie wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Cena Realme 10 Pro Plus 5G atrakcyjna

Cena modelu Realme 10 Pro Plus 5G w Chinach jest naprawdę atrakcyjna. Podstawowa konfiguracja sprzętowa telefonu została wyceniona na poziomie 1699 juanów (ok. 1080 zł). Natomiast w przypadku droższych wersji trzeba zapłacić 1999 juanów (ok. 1270 zł) lub 2299 juanów (ok. 1460 zł). Oczywiście w Europie urządzenie będzie droższe.

Potrójny aparat 108 MP

Realme 10 Pro Plus 5G otrzymał potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor ma matrycę 108 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z czujnikiem 8 MP. Całość uzupełnia kamerka 2 MP. Elementy umieszczono na dwóch wyspach w postaci okręgów. Przedni aparat umożliwia robienie selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria z szybkim ładowaniem

Pod obudową smartfona Realme 10 Pro Plus 5G znalazła się bateria o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że akumulator wspiera szybkie ładowanie. Producent pomyślał o obsłudze ładowarki o mocy 67 W. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Realme 10 Pro Plus 5G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1080

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

161,5 × 73,9 × 7,95 mm

173 g

Android 13

