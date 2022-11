MIUI 14 z datą premiery. Nakładka zadebiutuje z Xiaomi 13 Pro

MIUI 14 to nowa nakładka chińskiej marki, której debiut odbędzie się wraz z Xiaomi 13 Pro. W końcu została podana data premiery. Nowości zostaną zaprezentowane na początku przyszłego miesiąca. Wiemy, że Xiaomi 13 Pro ma mieć oprogramowanie MIUI 14 bezpośrednio po wyciągnięciu z opakowania.

MIUI 14 to nakładka chińskiej marki, która ma zadebiutować w niedługim czasie. Wiemy, że jej debiut zbiegnie się w czasie ze smartfonem Xiaomi 13 Pro. Teraz dowiadujemy się, kiedy dokładnie to nastąpi. Została podana data premiery i zrobiono to za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacyjnych marki.

Datą premiery MIUI 14 jest 2 grudnia. Xiaomi przy okazji ujawniło oficjalnego logo nowej wersji software. Widać je powyżej. Wiemy, że oprogramowanie ma być lekkie. Tak więc spodziewajmy się licznych optymalizacji ze strony producenta, które na to wpłyną. Zapowiada się ciekawie.

Data premiery MIUI 14 też dla Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Pro zadebiutuje tego samego dnia, co nowa nakładka MIUI 14. Oczywiście nowy flagowiec będzie pracować pod kontrolą tego oprogramowania bezpośrednio po wyjęciu z pudełka. Wiemy, że marka planuje w jakimś stopniu ograniczyć wyświetlanie reklam na własnych telefonach. W ten sposób chce też dać użytkownikom większe poczucie klasy premium.

