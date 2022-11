Vivo X90 Pro Plus i tańszy flagowiec pozują na zdjęciach

Vivo X90 Pro Plus to flagowiec, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Telefon doczekał się przecieku. W sieci pojawiły się dwa zdjęcia, które prezentują tego smartfona i jego tańszego brata na żywo. Na fotkach widoczna jest także częściowa specyfikacja techniczna Vivo X90 Pro Plus i drugiego modelu.

Vivo X90 Pro Plus to smartfon, którego premiera odbędzie się już w przyszłym tygodniu. Będzie to flagowiec z zapowiedzianym przez Qualcomma procesorem Snapdragon 8 Gen 2. Tymczasem do sieci wyciekły dwa zdjęcia. Te prezentują nam wygląd telefonu na żywo oraz także jego tańszego brata.

Vivo X90 Pro Plus to smartfon, który ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Zdjęcia ujawniają nam częściową specyfikację techniczną. Widać oczywiście informacje o Snapdragonie 8 Gen 2. W tańszym modelu jest to SoC Dimensity 9200. Następnie mamy 12 lub 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca.

Premiera Vivo X90 Pro Plus jest blisko

Vivo X90 Pro Plus będzie jednym z pierwszych flagowców z procesorem Snapdragon 8 Gen 2. Jego oficjalna zapowiedź odbędzie się dokładnie 22 listopada. Dzieli nas od niej więc już tylko kilka dni. Zdjęcia ujawniają nam również nową nakładkę OriginOS 3. Pełna specyfikacja techniczna nowych telefonów nie jest na razie znana.

