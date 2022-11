Honor Magic Vs ma rysik. Będzie ciekawym konkurentem dla Galaxy Z Fold 4

Honor Magic Vs to składany smartfon, którego premiera jest blisko. Producent udostępnił zdjęcia i te ujawniają rysik. Telefon może więc być naprawdę ciekawą alternatywą dla modelu Samsung Galaxy Z Fold 4. Pełna specyfikacja techniczna smartfona Honor Magic Vs nie jest jednak na razie znana.

Honor Magic Vs to składany smartfon, którego premiera odbędzie się za kilka dni. Wygląda na to, że może to być naprawdę ciekawa alternatywa dla modelu Samsung Galaxy Z Fold 4. Skąd to wiemy? Ujawniają nam to nowe oficjalne zdjęcia telefonu, które zostały udostępnione przez producenta. Na jednym z nich widoczny jest rysik.

Widzimy, że składany smartfon Honor Magic Vs otrzyma ekran, który obsłuży rysik. Widać go w dłoni kobiety na jednym ze zdjęć. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny umieszczony na prostokątnej wyspie. Całość prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Rolę modelki pełni aktorka Sweet Li.

Honor Magic Vs i Galaxy Z Fold 4 z tym samym procesorem

Pełna specyfikacja techniczna modelu Honor Magic Vs nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że składany smartfon otrzyma ten sam procesor, który jest w Samsungu Galaxy Z Fold 4. Mowa oczywiście o układzie Snapdragon 8 Gen 1+. Oficjalna premiera odbędzie się już 23 listopada.

źródło