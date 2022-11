Samsung Galaxy A14 5G certyfikowany. Premiera smartfona jest blisko

Samsung Galaxy A14 5G to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Wygląda na to, że debiut jest nieodległy. Świadczy o tym kolejny certyfikat. Tym razem uzyskany u organizacji Bluetooth SIG. Tam na temat modelu Samsung Galaxy A14 5G dowiadujemy się niewiele, ale częściowa specyfikacja jest znana.

Samsung Galaxy A14 5G został dostrzeżony na stronie organizacji BSIG pod nazwą kodową SM-A146P. 6P wskazuje na to, że jest to urządzenie wyposażone w modem zapewniający łączność z sieciami nowej generacji. Za wiele jednak się tu nie dowiadujemy.

Pełna specyfikacja modelu Samsung Galaxy A14 5G nieznana

Samsung Galaxy A14 5G to smartfon, którego premiera musi być blisko. Telefon będzie duży, bo otrzyma 6,8-calowy wyświetlacz. Jest to ekran ze wcięciem u góry w postaci łezki, gdzie umieszczono przednią kamerę do selfie. Z tyłu znajdzie się potrójny aparat fotograficzny. Użyte tu sensory pozostają jednak tajemnicą. Wiem też, że urządzenie ma dokładne wymiary w postaci 167,7 x 78,7 x 9,3 mm. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest jednak znana.

