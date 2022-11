OnePlus Pad w drodze. Kiedy zobaczymy nowy tablet?

OnePlus Pad to nowy tablet, który jest w przygotowaniu. Chińska marka będzie próbowała szczęścia w kolejnym segmencie urządzeń. Kiedy zobaczymy ten sprzęt w ofercie producenta? Jeśli wierzyć plotkom, to tablet OnePlus Pad zadebiutuje w 2023 r. Trochę trzeba więc będzie poczekać.

OnePlus Pad to nowy tablet, który w przeciekach pojawia się już od bardzo dawna. Do tej pory takiego urządzenia w ofercie chińskiej marki jednak nie zobaczyliśmy. Kiedy można się go spodziewać? Nowe informacje na ten temat uzyskał sprawdzony w przeszłości leaker Max J., który miał już sprawdzone plotki z obozu firmy.

Jeśli wierzyć plotkom, to tablet OnePlus Pad pojawi się w ofercie marki w przyszłym roku. Kiedy dokładniej? Bliżej sprecyzowanych terminów na razie nie ma. Prace nad tym urządzeniem trwają od ponad roku. Wygląda na to, że w 2023 r. w końcu się go doczekamy.

Nowy tablet OnePlus Pad być może nie taki nowy

Tak naprawdę tablet OnePlus Pad nie musi być zupełnie nowy. Pewne plotki mówią o tym, że będzie to przebrandowane urządzenie marki Oppo. Być może będzie bazować na modelu Air, ale na razie nie ma co do tego pewności. To wyjaśni się dopiero z czasem.

