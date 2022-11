MIUI 13 to aktualizacja oprogramowania, która trafiła już na kilkadziesiąt smartfonów Xiaomi. Lista modeli z tą nakładką jest już naprawdę spora. Mimo to pewne starsze urządzenia cały czas czekają na własną kolej. Tak było na przykład z telefonem Redmi 9, ale i to zaczęło w końcu ulegać zmianie.

Redmi 9 to bardzo popularny smartfon Xiaomi, co zawdzięcza przede wszystkim atrakcyjnej cenie. Aktualizacja do MIUI 13 jest już udostępnia na wybranych rynkach. Na razie są to Rosja, Turcja oraz Indie. To tam pierwsi właściciele zgłaszają dostępność nowego software. Z czasem będzie on szerzej udostępniany.

Aktualizacja MIUI 13 dla Redmi 9 z takimi wersjami

MIUI 13 dla smartfona Redmi 9, w zależności od regionu dystrybucji, ma różne oznaczenia oprogramowania. Są to V13.0.2.0.SJCMIXM, V13.0.1.0.SJCEUXM, V13.0.1.0.SJCINXM oraz V13.0.1.0.SJCIDXM. Nas przede wszystkim interesuje ten pierwszy, którym jest software dla telefonów z rynków globalnych. Wiemy, że aktualizacja ma zostać wdrożona wszędzie do końca grudnia.

