Google Pixel Fold pozuje na renderach. Jest też cena

Google Pixel Fold to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Mamy okazję zobaczyć rendery, które na kilka miesięcy przed debiutem ujawniają nam design. Ten będzie utrzymany w charakterystycznej dla tej serii stylistyce. Znana jest też cena Google Pixel Fold. Zobaczmy, co wiemy o tym telefonie.

Google Pixel Fold to składany smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Jego premiera ciągle jest przed nami, ale zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem do sieci wyciekła cena oraz mamy okazję zobaczyć rendery telefonu. Te ujawniają nam design, który mocno nawiązuje do całej serii.

Składany smartfon Google Pixel Fold ma dwa ekrany. Duży wyświetlacz ma prawdopodobnie kamerkę schowaną pod panelem. Natomiast ten drugi, który jest dostępny po złożeniu, dostał okrągłe wcięcie u góry. Rendery ujawniają nam także potrójny aparat fotograficzny znajdujący się z tyłu, który designem nawiązuje do tego, co znamy z modeli 7 i 7 Pro.

Cena Google Pixel Fold wysoka

Jak nietrudno się domyślić, cena Google Pixel Fold nie będzie niska. Składane smartfony to urządzenia, które ciągle nie są dostępne dla mas. Telefon ma kosztować 1799 dol. (ok. 8,2 tys. zł). Nie będzie więc tani. Oficjalna premiera modelu ma odbyć się w pierwszej połowie 2023 r.

źródło