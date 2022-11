Redmi K60 będzie mocny. Wycieka częściowa specyfikacja

Redmi K60 to tańszy flagowiec, którego premiera ma odbyć się w pierwszym kwartale 2023 r. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Ta ujawnia nam, że będzie to mocne urządzenie, choć nie tak bardzo, jak model Pro. Wiemy, że Redmi K60 ma procesor Snapdragon 8 Gen 1+ oraz płaski ekran Full HD+.

Redmi K60 to flagowiec submarki Xiaomi na 2023 r., który zadebiutuje wraz z modelem Pro. Do premiery pozostało jeszcze trochę czasu, ale urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do debiutu. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co już o nim wiadomo.

Smartfon Redmi K60 ma płaski ekran o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor Snapdragon 8 Gen 1+, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców. Spodziewajmy się do 12 GB pamięci RAM. Natomiast w przypadku miejsca na dane będzie to 128 lub 256 GB miejsca.

Redmi K60 ma też aparat fotograficzny z głównym sensorem Sony IMX686 z matrycą 64 MP. Przednia kamerka ma robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Bateria ma zaoferować pojemność na poziomie 5500 mAh i wspierać szybkie ładowanie o mocy 67 W. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Redmi K60 – specyfikacja techniczna

~6,7-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+

procesor Snapdragon 8 Gen 1+

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 MP

bateria o pojemności 5500 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z MIUI 14

