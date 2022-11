Oppo Reno 9 Pro Plus bez tajemnic. Jest cena i specyfikacja techniczna

Oppo Reno 9 Pro Plus to nadchodzący flagowiec chińskiej marki. Urządzenie doczekało się dużego przecieku. Do sieci wyciekła specyfikacja techniczna telefonu. Znana jest także cena Oppo Reno 9 Pro Plus. Jak nietrudno się domyślić, to nie będzie ona niska. Przeciwnie, bo za smartfona trzeba będzie trochę zapłacić.