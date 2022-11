OnePlus 11 — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

OnePlus 11 to flagowiec, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna telefonu? Na jego temat wiemy już naprawdę sporo. Smartfon zapowiada się naprawdę ciekawie. Zobaczmy więc sobie, co wiemy o modelu OnePlus 11 na kilka tygodni przed oficjalną prezentacją.

6,7-calowy ekran AMOLED

OnePlus 11 otrzyma ekran wykonany w technologii AMOLED. Będzie to wyświetlacz LTPO, a więc zapewniający zmienne odświeżanie w zakresie do 120 Hz. Wiemy, że przekątna panelu wynosi 6,7 cala, a rozdzielczość to 3216 × 1440 pikseli. Poza tym spodziewajmy się wsparcia dla HDR10+ czy wysokiej jasności.

Mocny Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfona OnePlus 11 będzie procesor Snapdragon 8 Gen 2. To nowy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, którego premiera odbędzie się za kilka dni. Chip podniesie poprzeczkę z zakresu wydajności i spodziewajmy się tu naprawdę dużej mocy. Układ będzie wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 128, 256 lub 512 GB miejsca.

Cena OnePlus 11 na razie tajemnicą

Dokładna cena OnePlus 11 nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak, że będzie zbliżona do poprzednika. W Chinach były to kwoty od 4699 juanów (ok. 2990 zł), a w Europie startujące od 900 euro (ok. 4220 zł). Tak więc w Polsce powinniśmy spodziewać się właśnie mniej więcej takiej ceny.

Potrójny aparat Hasselblad

OnePlus 11 otrzyma potrójny aparat fotograficzny opracowany we współpracy z Hasselblad. Elementy znajdą się na okrągłej wyspie o dosyć dużych wymiarach. Wiemy, że producent zdecydował się na połączenie sensorów z matrycami 50, 48 oraz 32 MP. W przypadku przedniej kamery do selfie możemy oczekiwać możliwości robienia zdjęć w jakości do 16 megapikseli.

Bateria o pojemności 5000 mAh

Wiemy też, że pod obudową modelu OnePlus 11 znajdzie się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator ma wspierać bardzo szybkie ładowanie. Będzie ono odbywać się z mocą do 100 W. Znana specyfikacja techniczna nowego flagowca widoczna jest poniżej.

OnePlus 11 – specyfikacja techniczna

6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 3216 × 1440 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 lub 16 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 32 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z OxygenOS 13

źródło: opracowanie własne