Huawei P60 Pro bez procesora HiSilicon Kirin

Huawei P60 Pro to flagowiec chińskiej marki, który zostanie wprowadzony do oferty w 2023 roku. Czy otrzyma autorski procesor HiSilicon Kirin? Firma zabrała głos w sprawie tych plotek i je zdementowała. To oznacza, że pod obudową smartfona Huawei P60 Pro powinniśmy spodziewać się Snapdragona od Qualcomma.