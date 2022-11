Vivo X90 Pro Plus blisko. Jest data premiery i wideo

Vivo X90 Pro Plus to wyczekiwany flagowiec. W sieci pojawiły się dwa wideo promocyjne. Została ujawniona także data premiery. Seria nowych smartfonów zostanie zaprezentowana jeszcze w tym miesiącu. Wiemy, że Vivo X90 Pro Plus to telefon, który ma dostać konkretny aparat fotograficzny oraz procesor Snapdragon 8 Gen 2.

Vivo X90 Pro Plus to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Telefon było obiektem wielu przecieków. Data premiery do niedawna była tajemnicą. Teraz ją poznajemy za sprawą dwóch wideo promocyjnych, które przedostały się do sieci. Zobaczmy sobie, co na nich widać.

Datą premiery Vivo X90 Pro Plus oraz pozostałych dwóch modeli z tej serii jest 22 listopada. Taki termin pojawia się na wideo, które możecie obejrzeć w tym artykule. Tymczasem już w przyszłym tygodniu ma ruszyć możliwość składania rezerwacji na nowe telefony. Nastąpi to 14 listopada.

Vivo X90 Pro Plus będzie konkretnym flagowcem

Wiemy, że Vivo X90 Pro Plus to smartfon, który będzie bardzo konkretny. To flagowiec, który otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 2 oraz poczwórny aparat fotograficzny o dużych możliwościach. Kamera ma m.in. obiektyw peryskopowy. Zapewni to duże możliwości z zakresu zoomu. Spodziewajmy się także baterii o pojemności około 5000 mAh z bardzo szybkim ładowaniem.

