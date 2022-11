Realme 10 Pro Plus w AnTuTu. Taką oferuje wydajność

Realme 10 Pro Plus to smartfon, którego premiera jest bardzo blisko. Telefon został dostrzeżony w bazie benchmarku AnTuTu. Tam poznajemy jego wydajność. Ta nie zachwyca i uzyskane przez model Realme 10 Pro Plus wyniki są tylko nieco lepsze względem poprzednika. Powodem jest procesor MediaTek Dimensity 1080.