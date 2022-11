POCO X5 5G z MIUI 14 certyfikowany. Premiera smartfona blisko

POCO X5 5G to smartfon, którego premiera jest blisko. Telefon pracuje pod kontrolą Androida z MIUI 14 i z takim oprogramowaniem został dostrzeżony u FCC, gdzie był certyfikowany. To przybliża go do debiutu. Na razie znana jest częściowa specyfikacja techniczna POCO X5 5G. Zobaczmy, co wiemy o tym telefonie.