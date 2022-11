Oppo Reno 9 Pro Plus to niemal flagowiec. Wycieka specyfikacja

Oppo Reno 9 Pro Plus to smartfon, którego premiera jest blisko. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Ta ujawnia nam, że to urządzenie to w zasadzie niemal flagowiec. Pod obudową telefonu znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Zobaczmy, co zaoferuje Oppo Reno 9 Pro Plus pod kątem wyposażenia.