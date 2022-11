Android Auto i Coolwalk. Google udostępnia nowości testerom

Android Auto z Coolwalk otrzyma mnóstwo nowości. Google cały czas każe czekać użytkownikom platformy na te zmiany. Wygląda jednak na to, że ich wdrożenie jest coraz bliższe. Google zaczęło udostępniać Android Auto oparte na projekcie Coolwalk publicznym beta testerom oprogramowania.

Android Auto ze zmianami opartymi na projekcie Coolwalk zostało zapowiedziane już w maju. Google miało wprowadzić nowości latem tego roku. Jednak ich wdrożenie przeciąga się w czasie i firma cały czas każe nam czekać na zaprezentowane kilka miesięcy temu. Wygląda jednak na to, że debiut jest całkiem nieodległy.

Google zaczęło udostępniać Android Auto z interfejsem opartym na Coolwalk publicznym beta testerom. To oni mogą wypróbować nowości w pierwszej kolejności. Choć warto dodać, że u części użytkowników pojawiały się one wcześniej. Teraz może je przetestować szersze grono osób, co jest istotne przed publicznym wdrożeniem.

Android Auto z Google Coolwalk to liczne nowości

Coolwalk wprowadza do Android Auto naprawdę wiele nowości. Google przygotowało nowy interfejs platformy, który przystosowano pod kątem podzielonego na części ekranu. Więcej możliwości istnieje przede wszystkim na większych wyświetlaczach montowanych w samochodach. Jest też wiele elementów opartych na Material You czy lepsza integracja z Asystentem.

źródło