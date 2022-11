Xiaomi 13 Pro — co wiemy o flagowcu przed premierą?

Xiaomi 13 Pro to flagowiec, którego premiera ma odbyć się później w tym miesiącu. Co wiemy na jego temat na kilka tygodni przed debiutem? Informacji mamy już całkiem sporo. Urządzenie ma potrójny aparat oraz dostanie wysokiej klasy ekran. Zobaczmy, co wiadomo o Xiaomi 13 Pro, który ma zadebiutować w listopadzie.

Xiaomi 13 Pro to flagowiec, który był obiektem wielu przecieków. Kiedy odbędzie się jego premiera? Jeszcze w tym miesiącu. Niedawno mogliśmy zobaczyć jego rendery. Zobaczmy sobie, co wiemy o tym telefonie na kilka tygodni przed oficjalną prezentacją.

Ekran AMOLED o dobrych parametrach

Xiaomi 13 Pro o trzyma wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED, który ma cechować się konkretnymi parametrami. Jest to zakrzywiony ekran o przekątnej 6,65″ (6,73″ z krzywizną) oraz rozdzielczości QHD+. Poza tym spodziewajmy się odświeżania obrazu w 120 Hz. Wiemy, że to panel z dziurką u góry, gdzie została umieszczono kamera do selfie.

Mocny Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfona Xiaomi 13 Pro będzie procesor Snapdragon 8 Gen 2. To nowy SoC firmy Qualcomm dla flagowców z systemem Android. Jego oficjalna premiera odbędzie się już w połowie listopada. Będzie to konkretny chip, który zapewni dużą moc, również w przypadku GPU. W nowym smartfonie Chińczyków będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się do 512 GB miejsca.

Cena Xiaomi 13 Pro tajemnicą

Dokładna cena Xiaomi 13 Pro nie jest jeszcze znana. Spodziewajmy się jednak, że w Chinach za podstawową konfigurację sprzętową trzeba będzie zapłacić około 5 tys. juanów (ok. 3240 zł). Oczywiście w Europie spodziewajmy się wyższych kwot, co warto mieć na uwadze. Konkretne kwoty poznamy w dniu premiery.

Potrójny aparat 50 MP

Xiaomi 13 Pro otrzyma potrójny aparat fotograficzny, który został umieszczony na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Wiemy, że wystaje ona ponad obudowę na 2 mm. Chińczycy zdecydowali się na połączenie trzech sensorów i każdy z nich ma matryce 50 MP. Spodziewajmy się, że kamera zaoferuje spore możliwości. Ta przednia pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

Bateria o pojemności 5000 mAh

Xiaomi 13 Pro ma również akumulator o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że bateria flagowca wspiera szybkie ładowanie o mocy 120 W. Tak więc do pełna będzie ja można naładować w ciągu zaledwie kilkunastu min. Wszystkie szczegóły nie są jeszcze znane. Specyfikacja techniczna smartfona, która była obiektem dotychczasowych przecieków, widoczna jest poniżej.

Xiaomi 13 Pro – specyfikacja techniczna

6,73-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

do 12 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z MIUI 14

