One UI 5 i Android 13. Te modele Samsung Galaxy już z aktualizacją

One UI 5 na systemie Android 13 to duża aktualizacja dla smartfonów Samsung Galaxy. Które modele otrzymały to uaktualnienie? Lista telefonów zaczyna się powiększać. Obejmuje ona nawet flagowce z serii S20 i Note 20. Zobaczmy, jakie telefony dostały aktualizację do systemu Android 13 z One UI 5 i które czekają.