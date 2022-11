Vivo X90 Pro Plus blisko. Smartfon pozuje na zdjęciu

Vivo X90 Pro Plus to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. W sieci udostępniono zdjęcie, które prezentuje nam prototyp telefonu. Na nim widać poczwórny aparat fotograficzny, który umieszczono na okrągłej wyspie. Zobaczmy sobie, jak wygląda Vivo X90 Pro Plus i kiedy mamy ujrzeć go w ofercie.