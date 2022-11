Redmi 11A certyfikowany. To będzie tani smartfon Xiaomi

Redmi 11A to tani smartfon Xiaomi, którego premiera musi być blisko. Świadczy o tym pojawienie się telefonu na stronie urzędu TENAA, gdzie go certyfikowano. Pełna specyfikacja techniczna modelu nie jest na razie znana. Możemy jednak zobaczyć, jak wygląda Redmi 11A z przodu oraz tyłu obudowy. Rzućmy sobie na to okiem.