Xiaomi 13 Pro już niedługo. Są rendery flagowca

Xiaomi 13 to flagowiec, którego premiera jest blisko. Tymczasem do sieci wyciekły rendery oparte na schematach CAD. Te ujawniają nam wygląd z przodu i tyłu obudowy. Niestety telefon niespecjalnie ma się czym wyróżnić. Design modelu Xiaomi 13 Pro wydaje się po prostu dosyć nijaki, choć oceńcie to sami.