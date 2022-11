Realme 10 Pro Plus z datą premiery. Debiut jest blisko

Realme 10 Pro Plus to średniak, którego debiut jest bardzo blisko. Została podana data premiery. Telefon zostanie zaprezentowany w przyszłym tygodniu. Jego specyfikacja techniczna jest już znana, bo doszło do fali przecieków. Zobaczmy, kiedy Realme 10 Pro Plus zostanie oficjalnie zaprezentowany światu.

Realme 10 Pro Plus to średniak, który był obiektem wielu przecieków. Data premiery do niedawna pojawiała się w plotkach. Teraz producent przerwał milczenie i ogłosił termin debiutu na terenie Chin. Nowa seria telefonów zostanie tam oficjalnie zaprezentowana już w przyszłym tygodniu.

Datą premiery Realme 10 Pro Plus jest 17 listopada (czwartek). Termin ten dotyczy jednak na razie tylko Chin. W Europie z pewnością poczekamy sobie dłużej. Kto wie, czy nie nawet do pierwszego kwartału 2023 r., co z pewnością warto mieć na uwadze. Wcześniej odbędzie się także zapowiedź w Indiach.

Specyfikacja techniczna Realme 10 Pro Plus bez tajemnic

Realme 10 Pro Plus to smartfon, o którym wiemy już sporo. Otrzyma 6,7-calowy ekran AMOLED Full HD+ oraz procesor MediaTek Dimensity 1080. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

6,7-calowy ekran o rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1080

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

161,5 × 73,9 × 7,95 mm

172 g

Android 12

