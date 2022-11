One UI 5 i Android 13 dla Galaxy S20 i Note 20. Samsung rusza z aktualizacją

One UI 5 i Android 13 dla modeli Samsung Galaxy S20 i Note 20 to duża aktualizacja. Koreańczycy zaczęli ją udostępniać dla tych telefonów. Na pierwszy strzał poszła Szwajcaria. Użytkownicy smartfonów Samsung Galaxy S20 i Note 20 z tego kraju informują o aktualizacji One UI 5 opartej na systemie Android 13.