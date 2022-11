Android 14 może wspierać system plików NTFS

Android 14 może dostać wsparcie dla nowego rozwiązania. Jest nim system plików NTFS, który Microsoft używa w Windows. Wskazują na to zmiany, które wprowadzono do kernelu Linuksa. Nie ma jednak pewności, że Android 14 rzeczywiście będzie obsługiwał woluminy sformatowane z użyciem NTFS.

Android 14 to system operacyjny Google, który zostanie wprowadzony dopiero w przyszłym roku. Wiemy już o pewnych zmianach oraz nowościach planowanych dla tej wersji software. Teraz dowiadujemy się o wsparciu dla kolejnego rozwiązania. Tym jest system plików NTFS, który został opracowany przez Microsoft z myślą o Windows.

Google już w Androidzie 13 dodało wsparcie dla możliwości montowania woluminów sformatowanych w exFAT. Jest to możliwe na urządzeniach z kernelem Linuksa 5.10+. To oznacza, że obsługa oferowana jest w modelach Pixel 6 i 6 Pro. Co natomiast z NTFS?

System plików NTFS w systemie Android 14 możliwy

Linux 5.15 pozwala już na zapis i odczyt woluminów sformatowanych w NTFS. Dlatego istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że Google doda wsparcie w kolejnym system operacyjnym, którym będzie Android 14. Obecnie ten kernel znajduje się w jednej z gałęzi obecnego Androida 13, ale są problemy powiązane z montowaniem takich partycji, co wymaga dopracowania.

