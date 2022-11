Vivo X90 Pro Plus gości u 3C. Otrzyma szybkie ładowanie

Vivo X90 Pro Plus to smartfon, którego premiera ma odbyć się jeszcze w tym roku. Zdaje się to zwiastować strona urzędu 3C, gdzie dostrzeżono nowy telefon chińskiej marki. Tam dowiadujemy się, że urządzenie otrzyma szybkie ładowanie baterii. W przypadku Vivo X90 Pro Plus będzie to obsługa ładowarki o mocy 80 W.

Smartfon Vivo X90 Pro Plus pojawił się w wykazie chińskiego urzędu 3C pod nazwą kodową V2227A. Strona ujawnia nam, że telefon zaoferuje szybkie ładowanie baterii. Akumulator będzie wspierać ładowarkę o mocy 80 W. Jej maksymalne parametry to 20 V oraz 4 A.

Premiera Vivo X90 Pro Plus w grudniu

Vivo X90 Pro Plus to flagowiec, którego oficjalna premiera ma odbyć się w grudniu. Będzie to smartfon z procesorem Snapdragon 8 Gen 2. Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o dokładnym terminie. Poza tym na razie dotyczy to tylko Chin. W Europie poczekamy sobie co najmniej do pierwszego kwartału 2023 r.

