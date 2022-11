Samsung Galaxy S23 otrzyma nowy tryb oszczędzania baterii

Samsung Galaxy S23 to nadchodząca seria smartfonów koreańskiej marki. Dowiadujemy się, że pojawi się ciekawa nowość. To nowy tryb oszczędzania energii baterii o nazwie Light. Spowoduje to obniżenie wydajności modeli Samsung Galaxy S23, ale ma przełożyć się finalnie na dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu.

Samsung Galaxy S23 to seria smartfonów, która obecnie jest w ogniu przecieków. Do sieci przedostały się nowe informacje. Tym razem związane z jedną z funkcji, które mają otrzymać telefony. Tą jest nowy tryb oszczędzania energii baterii. Plotki na ten temat ujawnił leaker Ice Universe, który w przeszłości miał sprawdzone szczegóły na temat planów koreańskiej marki.

Nowy tryb oszczędzania energii baterii w modelach Samsung Galaxy S23 nazywa się Light. Widzimy, że odpowiednia opcja znajduje się w ustawieniach profilu wydajności. Jej wybór poskutkuje tym, że żywotność akumulatora zostanie objęta priorytetem względem prędkości przetwarzania. Widać też pewien szczegół.

Nowy tryb oszczędzania energii modeli Samsung Galaxy S23 nie dla gier

Widzimy, że wspomniany tryb oszczędzania energii baterii ze smartfonów Samsung Galaxy S23 nie ma zastosowania w przypadku gier. Jeśli go więc włączymy w ustawieniach, to nie przełoży się to na zmniejszenie wydajności w trakcie rozgrywki. To dosyć istotne, bo inaczej trzeba by było zmieniać działanie funkcji ręcznie.

