Xiaomi 13 Pro certyfikowany. Premiera coraz bliżej

Xiaomi 13 Pro to nadchodzący flagowiec marki. Dostrzeżono go na stronie jednego z chińskich urzędów, gdzie telefon i jego tańszy wariant były certyfikowane. To oznacza, że oficjalna premiera Xiaomi 13 Pro zbliża się wielkimi krokami. Kiedy zobaczymy nowe telefony? Prawdopodobnie jeszcze w listopadzie.