Realme 10 Pro Plus bez tajemnic. Jest specyfikacja techniczna

Realme 10 Pro Plus to smartfon, którego premiera jest blisko. Informacje na jego temat znaleziono na stronie jednego z chińskich operatorów. Tam udostępniono rendery. Jest też częściowa specyfikacja techniczna Realme 10 Pro Plus. Telefon ma 6,7-calowy ekran oraz potrójny aparat fotograficzny z sensorem 108 MP.

Realme 10 Pro Plus to smartfon, którego premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu. Telefon był obiektem wielu przecieków. Teraz dostrzeżono go na stronie operatora China Telecom. Tam została udostępniona częściowa specyfikacja techniczna oraz rendery.

Smartfon Realme 10 Pro Plus ma 6,7-calowy ekran o rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli. Następnie mamy procesor MediaTek Dimensity 1080. Będzie on wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh.













Realme 10 Pro Plus ma także potrójny aparat fotograficzny. Składa się on z sensorów 108, 8 i 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Telefon ma wymiary 161,5 × 73,9 × 7,95 mm i waży 172 g. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme 10 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran o rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1080

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

161,5 × 73,9 × 7,95 mm

172 g

Android 12

