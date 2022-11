Oppo Reno 9 Pro Plus w przecieku. Jest specyfikacja

Oppo Reno 9 Pro Plus to smartfon, którego premiera ma odbyć się jeszcze w tym miesiącu. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Obejmuje ona 6,7-calowy ekran AMOLED i procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Ponadto Oppo Reno 9 Pro Plus ma aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP.

Oppo Reno 9 Pro Plus to smartfon, który zostanie zaprezentowany w listopadzie. Do sieci wyciekła specyfikacja techniczna i ta ujawnia nam, że w zasadzie będziemy tu mieć do czynienia z prawie flagowcem. Urządzenie otrzyma mocne wyposażenie. Zobaczmy, co już o nim wiemy.

Oppo Reno 9 Pro Plus ma 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Sercem telefonu będzie procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Rozmiar pamięci RAM i na dane nie jest znany. Wiadomo jednak, że pod obudową znajdzie się bateria o pojemności 4700 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 80 W.

Smartfon Oppo Reno 9 Pro Plus ma aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Prawdopodobnie będzie to Sony IMX890. W przypadku przedniej kamery do selfie spodziewajmy się możliwości robienia zdjęć w jakości do 32 megapikseli. Znana, ale jeszcze niekompletna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Oppo Reno 9 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

rozmiar pamięci RAM – brak informacji

rozmiar miejsca na dane – brak informacji

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności 4700 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12 z ColorOS

