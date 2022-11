Samsung Galaxy S23 Plus dostrzeżony w bazie Geekbench

Samsung Galaxy S23 Plus to jeden z trzech flagowców koreańskiej marki. Smartfon został znaleziony w bazie Geekbench pod nazwą kodową SM-S916U. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna. Testowany w Geekbench Samsung Galaxy S23 Plus ma procesor Snapdragon 8 Gen 2 wspomagany przez 8 GB pamięci RAM.

Samsung Galaxy S23 Plus to smartfon, którego premiera ma odbyć się na początku 2023 r. Zobaczymy go wraz z dwoma pozostałymi modelami z tej serii. Tymczasem urządzenie zostało znalezione w bazie popularnego benchmarku Geekbench. Czego się z niej dowiadujemy?

Samsung Galaxy S23 Plus testowany w Geekbench ukrywa się pod nazwą kodową SM-S916U. Tak więc jest to model odblokowany przeznaczony na rynek amerykański, o czym świadczy literka U na końcu. Telefon ma procesor Snapdragon 8 Gen 2. Chip wspomagany jest przez 8 GB pamięci RAM, a całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13. Oczywiście z nakładką One UI 5.

Samsung Galaxy S23 Plus w styczniu 2023 roku

Plotki mówią o tym, że Samsung planuje zaprezentować smartfony z serii Galaxy S23 w styczniu 2023 r. Tak więc od premiery dzieli nas jeszcze pewnie kilkanaście tygodni. Pełna specyfikacja techniczna telefonów nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że wizualnie są one podobne do tegorocznych flagowców.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify