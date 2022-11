Redmi K60 Gaming kolejnym flagowcem z chipem Snapdragon 8 Gen 2

Redmi K60 Gaming to smartfon do gier z wyższej półki cenowej, który szykuje marka należąca do Xiaomi. Telefon otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 2. Będzie to ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Specyfikacja modelu Redmi K60 Gaming nie jest na razie znana, ale spodziewajmy się mocnego wyposażenia.