Motorola Edge 40 bez tajemnic. Wycieka specyfikacja techniczna

Motorola Edge 40 to nadchodzący flagowiec Moto. Najpierw zobaczymy go w Chinach, ale pod inną nazwą. Tymczasem do sieci wyciekła specyfikacja techniczna smartfona. Telefon ma 6,67-calowy ekran OLED oraz aparat z dwoma sensorami 50 MP. Poza tym Motorola Edge 40 otrzyma akumulator o pojemności 5000 mAh.