Xiaomi 12S Ultra Concept Phone ma odłączany aparat Leica

Xiaomi 12S Ultra Concept Phone to nowy telefon zaprezentowany przez markę. Pomysł jest ciekawy i urządzenie ma odłączany aparat Leica. W rzeczywistości sam smartfon jest tym samym, który firma ma w ofercie od kilku miesięcy. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się Xiaomi 12S Ultra Concept Phone z aparatem Leica.

Xiaomi 12S Ultra Concept Phone został zaprezentowany przez producenta na łamach mediów społecznościowych. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, w którym wykorzystano podłączany do telefonu aparat Leica z obiektywem z serii M. Sam pomysł nie jest tak naprawdę nowy. Widzieliśmy takie rozwiązania, także w sprzedaży już w przeszłości.

Tak naprawdę sam smartfon jest tym samym modelem Xiaomi 12S Ultra, który firma wprowadziła do oferty kilka miesięcy temu. Flagowiec niestety nie zadebiutował w sprzedaży poza Chinami i się na to nie zanosi. Prawdopodobnie inaczej będzie w przypadku następcy, ale na jego premierę poczekamy do 2023 r.

Xiaomi 12S Ultra Concept Phone i jego aparat Leica nie do kupienia

Pamiętajmy, że zaprezentowany Xiaomi 12S Ultra Concept Phone z aparatem Leica nie jest telefonem mającym trafić do sprzedaży. Tym bardziej że sam obiektyw zaprezentowany w trakcie pokazu kosztuje aż 3 tys. dol. Nie liczmy więc na to, że takie połączenie pojawi się w sprzedaży na sklepowych półkach.

