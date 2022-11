IQOO 11 w drodze. Wycieka specyfikacja techniczna

IQOO 11 to nowy flagowiec chińskiej marki. Jego premiery spodziewamy się za kilka tygodni. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Smartfon otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 2. Ponadto IQOO 11 dostanie baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 100 W oraz aparat 50 MP.

IQOO 11 to flagowiec, który zadebiutuje wkrótce wraz z modelem Pro. Telefon nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Do sieci wyciekła specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać po wyposażeniu tego telefonu.

Pod obudową modelu IQOO 11 znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 2. Wiemy, że Qualcomm planuje go zaprezentować w połowie listopada. Następnie mamy do 16 GB pamięci RAM oraz do 512 GB miejsca na dane. Informacji o ekranie nie podano.

IQOO 11 otrzyma także baterię o pojemności 5000 mAh. Będzie ją można ładować z użyciem ładowarki o mocy 100 W. Aparat fotograficzny ma główny sensor z matrycą 50 MP. Obiektyw ultraszerokokątny zostanie połączony z sensorem 13 MP. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

IQOO 11 – specyfikacja techniczna

ekran o nieznanych parametrach

procesor Snapdragon 8 Gen 2

do 16 GB pamięci RAM

do 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 13 + 13 MP

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13

