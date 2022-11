Huawei Pocket S bez tajemnic. Wycieka specyfikacja techniczna

Huawei Pocket S to nowy smartfon chińskiej marki. Przed nami premiera, ale urządzenia nie dochowano w tajemnicy do debiutu. Do sieci wyciekła w zasadzie kompletna specyfikacja techniczna. Wiemy, że składany smartfon Huawei Pocket S ma 6,9-calowy ekran, procesor Snapdragon 778G czy baterię o pojemności 4000 mAh.