Oppo A58 to nadchodzący smartfon z serii A. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy i do sieci wyciekły rendery oraz częściowa specyfikacja techniczna modelu. Telefon ma 6,56-calowy ekran HD+ i procesor MediaTek Dimensity 700. Ponadto Oppo A58 ma również podwójny aparat fotograficzny z sensorem 50 MP.

Oppo A58 to smartfon, którego premiera musi być nieodległa. Świadczy o tym przeciek. W sieci pojawiły się rendery prasowe oraz częściowa specyfikacja techniczna. Cena nie jest znana, ale biorąc pod uwagę wyposażenie, to nie powinna być wygórowana. Zobaczmy sobie, co wiadomo o tym urządzeniu.

Smartfon Oppo A58 ma 6,56-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Procesor to MediaTek Dimensity 700. Układ wspomagany jest przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Bateria Oppo A58 ma pojemność 3880 mAh i można ją ładować z użyciem ładowarki o mocy 33 W. Aparat fotograficzny ma główny sensor 50 MP. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12 z ColorOS 12.1. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Oppo A58 – specyfikacja techniczna

6,56-calowy ekran LCD 90 o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 700

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności 3880 mAh

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12 z ColorOS 12.1

źródło