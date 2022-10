Xiaomi 13 Pro niemal bez tajemnic. Wycieka specyfikacja

Xiaomi 13 Pro to flagowiec, którego premiera odbędzie się już za kilka tygodni. Specyfikacja techniczna telefonu nie została dochowana w tajemnicy i do sieci wyciekło mnóstwo szczegółów. Telefon otrzyma ekran AMOLED E6. Poza tym Xiaomi 13 Pro ma potrójny aparat 50 MP oraz procesor Snapdragon 8 Gen 2.

Xiaomi 13 Pro to flagowiec, który był obiektem wielu przecieków. Będzie to pierwszy smartfon z procesorem Snapdragon 8 Gen 2. Qualcomm zapowie go w połowie listopada. Tymczasem do sieci wyciekła niemal kompletna specyfikacja techniczna telefonu. Rzućmy sobie na nią okiem.

Ekran Xiaomi 13 Pro to 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED E6 LTPO o rozdzielczości QHD+. Odświeżanie obrazu ma odbywać się w zakresie do 120 Hz. SoC wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128, 256 lub 512 GB miejsca na dane.

Xiaomi 13 Pro ma też aparat fotograficzny z trzema sensorami 50 MP. Ten główny to Sony IMX989. Przednia kamera pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli. Bateria ma pojemność 4800 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 120 W. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Xiaomi 13 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED E6 120 Hz o rozdzielczości QHD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen

8 lub 12 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 50 MP

bateria o pojemności 4800 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z MIUI 14

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło