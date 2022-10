Xiaomi 13 Pro blisko. Qualcomm pokaże układ Snapdragon 8 Gen 2 w listopadzie

Xiaomi 13 Pro to pierwszy ze smartfonów, który otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 2. Kiedy Qualcomm go pokaże? Już za kilka tygodni, bo nastąpi to w połowie listopada. To oznacza, że jeszcze w przyszłym miesiącu zobaczymy telefony z tym chipem. Xiaomi 13 Pro będzie pierwszym z nich, ale oczywiście niejedynym.