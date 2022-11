Xiaomi 12i Hypercharge w drodze. To Redmi Note 12 Pro Plus 5G

Xiaomi 12i Hypercharge to nowy średniak marki. Nie będzie to jednak zupełnie świeży model, a przebrandowany Redmi Note 12 Pro Plus 5G pokazany niedawno w Chinach. Pod inną nazwą ma zadebiutować w Indiach. Specyfikacja techniczna Xiaomi 12i Hypercharge jest więc już w zasadzie znana. Zobaczmy, co zaoferuje ten telefon.

Xiaomi 12i Hypercharge to smartfon, który w przeciekach pojawia się pierwszy raz. Taki telefon ma wkrótce pojawi się w sprzedaży w Indiach. Nie będzie to jednak zupełnie nowy sprzęt, a przebrandowany model Redmi Note 12 Pro Plus 5G, który ostatnio debiutował w Chinach. Tak więc specyfikacja techniczna nie jest tajemnicą.

Jeśli Xiaomi 12i Hypercharge to rzeczywiście Redmi Note 12 Pro Plus 5G, to spodziewajmy się baterii z bardzo szybkim ładowaniem o mocy 120 W. Akumulator ma pojemność 5000 mAh. Ekran to panel OLED o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Sercem telefonu jest procesor MediaTek Dimensity 1080.

Ponadto Xiaomi 12i Hypercharge dostanie potrójny aparat fotograficzny. Jeśli nic nie ulegnie zmianie, to głównym sensorem będzie Samsung HPX 200 MP. Nie zabraknie też Wi-Fi 6 czy NFC. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi 12i Hypercharge – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1080

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 200 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

208 G

Android 12 z MIUI 13

