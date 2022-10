Realme 10 4G pozuje na renderach. Wycieka specyfikacja techniczna

Realme 10 4G to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu oraz rendery. O urządzeniu wiemy już naprawdę sporo. Premiera modelu Realme 10 4G jest już w zasadzie za pasem i odbędzie się w listopadzie. Zobaczmy, co wiemy o tym smartfonie.

Realme 10 4G to średniak, którego premiera jest blisko. Zobaczymy go w listopadzie. Wraz z modelem Pro Plus 5G. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy. Do sieci wyciekły rendery oraz specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, co wiadomo o tym sprzęcie.

Realme 10 4G to smartfon, który ma ekran AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które umieszczono w narożniku. Jest to wyświetlacz, który zapewni odświeżanie obrazu w 90 Hz. Następnie mamy procesor w postaci układu MediaTek Helio G99. Będzie on wspomagany przez 4 lub 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.

Smartfon Realme 10 4G ma też baterię o pojemności 5000 mAh. Będzie ją można ładować z użyciem ładowarki o mocy 33 W. Aparat fotograficzny składa się z sensorów z matrycami 50 i 2 MP. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme 10 4G – specyfikacja techniczna

ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G99

4 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

Android 12

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło