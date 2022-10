Google Pixel 7 Mini coraz bliżej. Smartfon powstaje pod nazwą Lynx

Google Pixel 7 Mini to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Telefon powstaje pod nazwą kodową Lynx. Jego pełna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak, że Google Pixel 7 Mini otrzyma autorski procesor tensor G2, który znamy z tegorocznych modeli z logo G.

Google Pixel 7 Mini to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Telefon powstaje pod nazwą kodową Lynx i informacje na jego temat zostały znalezione przy okazji wraz z drugim telefonem, który powstaje pod kryptonimem Fenix. Co wiadomo o pierwszym z modeli? Na razie niewiele.

Smartfon Google Pixel 7 Mini ma podwójny aparat fotograficzny. Wiemy, że składa się on z sensorów Samsung GN1 50 MP oraz Sony IMX787. W przypadku przedniego aparatu do selfie jest to czujnik IMX712. Następnie mamy ekran o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz.

Pełna specyfikacja Google Pixel 7 Mini Lynx nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna Google Pixel 7 Mini nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że urządzenie ma także chip WCNG6740, który zapewni obsługę Wi-Fi 6E oraz Bluetooth. Wiadomo też, że telefon obsługuje bezprzewodowe ładowanie. Spodziewajmy się autorskiego chipu Tensor G2. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla systemu Windows 11

źródło